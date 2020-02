Campeão europeu ‘à lupa’: Liverpool aumenta receitas em todas as frentes

O Liverpool FC, vencedor da Liga dos Campeões, encerrou a época 2018/19 em alta. Faturou 634,3 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 17% face à época anterior. Os lucros antes de impostos garantidos pelos ‘reds’ foram de 50 milhões de euros, segundo o portal “Soccerex”.

A conquista da Liga dos Campeões impulsionou o melhoramento das receitas do clube que, através de patrocínios, bilheteira e prémios de jogo, conseguiu lucrar 17% mais do que na época anterior (17/18) que fica marcada pela ausência de títulos e pela derrota na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid.

Também as receitas dos direitos televisivos aumentaram 18,6% para os 261 milhões de euros graças ao novo ciclo audiovisual da UEFA e à melhoria do coeficiente de distribuição feito pela Premier League.

A área comercial também foi beneficiada e, como consequência, faturou mais 22% (310,6 milhões de euros) face á época anterior. A direção conseguiu nove patrocinadores adicionais, dos quais se destaca a companhia de seguros Axa como principal patrocinador para os equipamentos de treino.

Por fim, no que diz respeito ao merchandising, também aqui o campeão europeu em título aumentou as suas vendas e consequentes receitas. Apesar do clube não divulgar os detalhes deste tipo de negócio, revela que assinou um acordo com parceiros na Malásia, abriu uma loja na Tailândia e aumentou os canais de venda através da Amazon para reforçar a presença nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha.