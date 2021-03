Campos eletromagnéticos do 5G em Portugal registam valores 50 vezes abaixo do recomendado pela OMS

As vendas consolidadas da Jerónimo Martins, presidida por Pedro Soares dos Santos, cresceram 3,5% em 2020, para 19,3 mil milhões de euros, ou seja, mais 6,7% a taxas de câmbio constantes, com um like for like de 3,5%, segundo informação do grupo prestada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.