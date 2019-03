Canadá deportou 21 portugueses só este ano

O Canadá deportou 21 portugueses entre o início de janeiro e o final de feverendo, sendo que existem outros 22 que aguardam a expulsão, escreve o “Diário de Notícias” (DN) na edição desta terça-feira.

É o caso do casal Rute e Hernâni e do seu filho, Pedro, que regressaram a Lisboa este ano, após terem emigrado em 2011. Segundo o DN, o número de deportações de emigrantes deste país americano tem aumentado. No ano passado, o Canadá expulsou 8.160 pessoas, 101 destes para Portugal.

“Foi concluída a pré-Avaliação de Risco de Deportação e não existem impedimentos conhecidos para que a mesma [deportação] não se concretize”, disse ao jornal Jayden Robertson, porta-voz da Agência dos Serviços de Fronteiras do Canadá.

Jayden Robertson salienta, ainda assim, que “enquanto esses casos aguardam a saída, podem surgir novos impedimentos ou outras considerações, o que significa que estes números são flutuantes”.