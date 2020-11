Canadá em negociações para doar vacinas Covid-19 a países mais pobres

O Canadá, que reservou doses suficientes para vacinar os seus cidadãos contra a Covid-19 várias vezes, está em negociações com outros governos sobre um plano de doar vacinas para países mais pobres que tenham dificuldade em adquirir as doses que precisam, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto citadas pela “Reuters”.

O Canadá foi o país que celebrou mais acordos para a compra de doses de vacinas contra a Covid-19 per capita do mundo, de acordo com os investigadores do ‘Duke Global Health Innovation Center’, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

O Canadá poderá doar doses extra da vacina contra o novo coronavírus através do programa ‘COVAX’, que conta com o apoio da Organização Mundial da Saúde, que as distribuiria entre os países beneficiários, disse uma fonte do governo canadiano à “Reuters”. Em simultâneo, uma fonte da COVAX confirmou que as discussões estavam a ocorrer entre o Canadá e outros governos e organizações envolvidas.

Questionado sobre o assunto numa reunião do comité parlamentar canadiano na segunda-feira, dia 16 de novembro, o vice-ministro de Aquisições Bill Matthews disse que o Canadá “teria opções” se todos os sete fornecedores tiverem as suas vacinas aprovadas, mas que ainda era “muito cedo” para traçar um plano especifico.