Canal 11 no ‘Jogo Económico’: Qual a estratégia para levar o futebol a quatro milhões de casas

Nuno Santos, diretor do Canal 11, é o convidado da próxima edição do ‘Jogo Económico’, transmitido no site do Jornal Económico e nas redes sociais.

O canal da Federação Portuguesa de Futebol estreia no próximo dia 1 de agosto e quer chegar a quatro milhões de casas. Promete acompanhar de perto jogadores, técnicos e responsáveis do futebol português e não está de lado a possibilidade do canal ir a jogo no mercado dos direitos de transmissão de campeonatos.

Que desafio representa para o Canal 11 competir com outros produtos media de desporto e de que forma vai este novo canal resgatar a essência do futebol discutido enquanto modalidade e não como produto de polémica e intriga? Conheça as respostas de Nuno Santos, num debate que contará como sempre com a presença dos comentadores Luís Miguel Henrique e João Marcelino.