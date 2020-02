Capital Income Builder com 1,89% da REN

A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS informou ter recebido a comunicação da sociedade Capital Income Builder (CIB) onde diz que reduziu a participação na empresa portuguesa de 3,6504% para 1,8913%.

“A CIB passa a deter 12.618.332 ações representativas de 1,8913% do capital social da REN”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

A maior acionista da REN é a chinesa State Grid of China com 25%; em segundo lugar surge a Oman Oil com 12%.

No passado dia 7 de março de 2019, a Capital Group Companies informou um dos seus fundos – a Capital Income Builder (CIB) – que tinha passado a deter uma participação de 3,7% no capital social da REN.