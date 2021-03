Capitania do Funchal cancela avisos de mau tempo para mar da Madeira

A capitania do Funchal cancelou hoje os avisos de agitação marítima e vento forte emitidos na sexta-feira para o mar da Madeira, informou a autoridade marítima.

“Informa-se ter sido recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que o aviso de agitação marítima forte e aviso de vento forte, foi cancelado”, lê-se na nota divulgada na região.

Embora já não se registem as condições marítimas adversas, a capitania “recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade”.

A capitania difundiu na sexta-feira avisos de mau tempo de agitação marítima forte, com previsões de ondas até os tês metros na costa sul e norte da Madeira, aconselhando que as embarcações permanecessem nos portos de abrigo.