Capitania do Funchal emite aviso de má visibilidade

A Capitania do Funchal emitiu esta segunda-feira, ao final da tarde, um aviso de má visibilidade, recomendando que os proprietários ou armadores mantenham as respetivas embarcações nos portos de abrigo.

Para esta terça-feira, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para a ocorrência de vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, rodando para o quadrante norte a partir do meio da tarde.

No Funchal, o céu vai estar geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes até ao início da

manhã. Há a possibilidade de ocorrência de trovoadas até ao início da manhã.

Quanto ao Estado do mar, na costa norte as ondas de noroeste podem atingir entre 1,5 a 2 metros. Na costa sul, estão previstas ondas de sudoeste com 1 metro.