Capitania do Funchal recomenda que embarcações permaneçam nos portos de abrigo

As queixas relativas a atrasos do avião, cancelamentos de voo ou recusas de embarque por overbooking são situações previstas por um regulamento comum a todos os Estados-membros, bem como aos restantes países que integram o Espaço Económico Europeu (EEE) e a Suíça. O regulamento aplica-se a todos os voos que partam de um aeroporto comunitário, bem como aos voos vindos de fora do EEE com destino a um aeroporto do EEE, desde que a transportadora seja europeia.