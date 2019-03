Capitania do Funchal renova aviso de agitação marítima

A capitania do Porto do Funchal renovou o alerta de agitação marítima para esta quarta-feira, recomendando que as embarcações fiquem nos respectivos portos de abrigo.

A Madeira esteve em alerta amarelo, na passada terça-feira, devido à chuva, e volta a estar esta quarta-feira sob aviso amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à chuva, agitação marítima e vento forte.

Pelo aviso de chuva está a costa norte e sul, regiões montanhosas e Porto Santo. Pelo alerta de agitação marítima estão abrangidas a costa norte e o Porto Santo, com ondas que podem chegar aos 4,5 metros.

As regiões montanhosas têm um aviso amarelo de vento forte com rajadas que podem chegar aos 100 km/h.