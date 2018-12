Capitania do Porto do Funchal emite alerta de agitação marítima

A capitania do Porto do Funchal lançou um alerta de agitação marítima que vai vigorar até sexta-feira.

A ondulação na Costa Norte deve chegar aos 4,5 metros enquanto que na Costa Sul as previsões são mais moderados com as ondas a poderem chegar aos 2 metros.

É esperado ainda vento moderado, e em alguns períodos a visibilidade pode ser fraca, diz a capitania do Porto do Funchal.

Para esta quinta-feira a previsão meteorológica é de céu muito nublado com possibilidade de chuva, com vento moderado a forte nas terras altas, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No Funchal espera-se céu muito nublado, períodos de aguaceiros, e vento fraco.