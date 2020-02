Capitania do Porto do Funchal recomenda embarcações a ficar nos portos de abrigo

A capitania do Porto do Funchal recomendou às embarcações para permanecerem nos respetivos portos de abrigo tendo em conta o aviso de agitação amarelo, previsto para a região autónoma, até quarta-feira, de agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo de agitação marítima entre esta segunda-feira e quarta-feira que abrange a costa norte e o Porto Santo.

Para a costa norte e para o Porto Santo a previsão é de ondas até cinco metros.

A previsão meteorológica para esta segunda-feira do IPMA é de céu muito nublado, com chuva fraca, em especial nas vertentes norte e terras altas.

É esperado vento fraco a moderado, e moderado a forte nas terras altas a partir da tarde.

No Funchal a previsão é de céu muito nublado e possibilidade de chuva fraca no final do dia, e vento fraco.