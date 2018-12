Capitão do Porto do Funchal promovido a comodoro de mar-e-guerra

O capitão do Porto do Funchal, Paulo Ribeiro, foi promovido passando a comodoro de mar-e-guerra da classe de marinha, confirma um decreto do Presidente da República publicado em Diário da República.

Esta decisão faz parte das 28 promoções efectuadas em diversos ramos e confirmadas em Diário da República através de decreto do Presidente da República.

As 28 promoções, onde se insere a do capitão do Porto do Funchal, são relativas à classe de marinha, médicos navais, engenheiros de material naval.

A promoção do capitão do Porto do Funchal refere o decreto foi “efetuada por deliberação de 6 de dezembro de 2018 do Conselho de Chefes de Estado-Maior” e aprovada “por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 14 de dezembro de 2018”.