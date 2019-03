Cápsula espacial da SpaceX lançada de Cabo Canaveral rumo à Estação Internacional

A cápsula espacial Crew Dragon foi lançada este sábado do Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Florida, com destino à Estação Espacial Internacional, anunciou a NASA.

“Descolou! O próximo grande salto num novo capítulo dos sistemas de voos espaciais humanos deixou a plataforma”, escreveu a agência espacial norte-americana, NASA, na sua conta na rede social Twitter, que emitiu em direto o lançamento.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX’s #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL

— NASA (@NASA) March 2, 2019