Cargueiro em Setúbal já tem carros da Autoeuropa a bordo

Parte dos 22 mil carros produzidos pela Autoeuropa, parqueados no Porto de Setúbal desde novembro, começaram esta manhã a ser colocados a bordo do cargueiro, notícia a “Sic Notícias”. A cerca de duas semanas de se iniciar um novo ano, a produtora dos automóveis Volkswagen, em Palmela, quer escoar 20 mil veículos até ao final de 2018.

Para cumprir com este objetivo, a Volkswagen vai aumentar o fluxo do cargueiros que fazem o transporte dos veículos e, para o início desta noite, está previsto um segundo carregamento.

Devido à greve dos estivadores do Porto de Setúbal, o escoamento de automóveis esteve parado durante 40 dias, os automóveis Volkswagen produzidos pela Autoeuropa estão parados na Base Aérea do Montijo, no porto da cidade e no parque da fábrica de Palmela, revela o “Dinheiro Vivo”. Além disso, há ainda automóveis parqueados nos portos de Leixões e em Espanha, em Vigo e Santander, que serão transportados para a Alemanha nos próximos dias. Mas a Autoeuropa, “tal como acontecia até ao início de novembro, vai voltar a expedir todos os carros produzidos em exclusivo a partir de Setúbal”, escreve aquele jornal online.

Com o fim da greve dos estivadores e o início dos trabalhos de transporte dos automóveis, a Autoeuropa vai manter a produção diária de 885 carros na próxima semana antes de voltar a parar por falta de peças para os carros a gasolina. A fábrica de Palmela vai parar durante 11 dias, a partir do turno da tarde do dia 22 deste mês até ao início do turno da noite de 4 de janeiro, altura em que a produção é retomada.