Carlos César afirma que o que foi feito em benefício da Madeira não se deveu à influência do PSD

O presidente do PS, Carlos César, elogiou Carlos Pereira, candidato socialistas da Madeira à Assembleia da República como um dos melhores deputados do partido na passada legislatura. Carlos César apelou a um reforço da representação da região autónoma no parlamento nacional referindo que só assim é possível acrescer o apoio da região por parte do governo, acrescentando que os benefícios que foram dados à Madeira não se deveram à influência do PSD.

Carlos César referiu ainda que o BE não fez nada na Assembleia da República com “consequências positivas” para a Madeira.

“O PS da Madeira precisa de força junto do seu Governo da República, presidido por António Costa, para fazer valer os interesses da Madeira. Isso vai ser muito importante nesta Região”, afirmou.

Já Carlos Pereira sublinhou que se não fosse o PS Madeira muitas das coisas que hoje existem não seriam uma realidade, desde o o cofinanciamento do novo hospital, os juros da dívida mais baixos, a eletricidade mais barata, o apoio para a Empresa de Eletricidade, a transferência de verbas dos jogos da Santa Casa da Misericórdia para apoiar a Saúde na Madeira, o helicóptero para combater os fogos e a solidariedade de Lisboa para fazer face aos danos causados pelos incêndios.

Carlos Pereira reforça que a ideia passada pelo PSD de que se não fosse os sociais democratas “estas coisas não eram realizadas, não passa de um disparate.

“Isto só foi possível porque os deputados do PS conseguiram convencer o seu grupo parlamentar e o Governo do PS que era importante ajudar a Madeira. O que nós queremos fazer é o mesmo e mais ainda do que fizemos no passado”, reforçou.