Carlos César recebe candidatos à liderança do PS. Daniel Adrião volta a desafiar António Costa

O presidente do Partido Socialista (PS), Carlos César, recebe na tarde desta quinta-feira, os candidatos a secretário-geral do partido, que irão a votos no próximo mês. Na corrida à liderança dos socialistas, estão o atual secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa, e o líder da tendência minoritária da direção e membro da comissão política do PS, Daniel Adrião, que se candidata pela terceira vez.

O prazo para a entrega de candidaturas ao cargo de secretário-geral do PS e das moções de estratégia para o Congresso Nacional, que se realizará nos dias 10 e 11 de julho, termina esta quinta-feira. Como é habitual, o presidente do PS irá ouvir os candidatos a secretário-geral do partido e irá fazê-lo já esta quinta-feira. O primeiro a ser ouvido será António Costa, às 14h30, no Largo do Rato, em Lisboa

António Costa será recandidato e deverá formalizar a quarta candidatura à liderança ainda esta quinta-feira e apresentar a sua moção de estratégia global que levará ao Congresso. A moção está a ser coordenada pela dirigente socialista e ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. António Costa foi eleito secretário-geral do PS, em 2014, e conseguiu a reeleição duas vezes (em 2016 e 2018).

Já Daniel Adrião será ouvido por Carlos César às 16h00, também na sede do PS. O antigo jornalista e consultor de investimentos para a área do investimento internacional e tecnologias de educação candidata-se pela terceira vez ao cargo de secretário-geral do PS, depois de tê-lo já feito nos congressos de 2016 e de 2018. Acusa António Costa de ter centralizado o PS na cúpula dirigente e quer evitar que o Congresso seja “uma missa”.

Daniel Adrião, que lidera a corrente minoritária da direção socialista que tem 10 dos 65 lugares efetivos dentro da Comissão Política Nacional do PS (cerca de 12%), vai apresentar a sua moção de estratégia ao Congresso Nacional do PS, intitulada “Democracia plena”, às 17h30, no Miradouro Sophia de Mello Breyner, em Lisboa. A escolha do sítio serve de “homenagem” à poesia e à “política feita com valores”.

A eleição do secretário-geral decorre nos dias 11 de junho (eletronicamente) e 18 e 19 de junho (presencialmente).