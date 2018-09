Carlos Costa: “Sem clientes informados, não há um mercado eficiente”

Ler mais

A literacia financeira é um fator indispensável à estabilidade financeira, defende o Governador de Banco de Portugal, Carlos Costa, que apontou especialmente para a necessiadde de ser vencer o desafio da formação digital, no discurso de abertura da Conferência sobre Supervisão Comportamental Bancária: “Novos desafios dez anos depois da crise financeira”, que se realiza esta terça-feira, 25 de setembro, em Lisboa.

“Sem clientes informados, não há um mercado eficiente. Sem supervisão, mesmo esses clientes podem cair em ilusões”, afirmou o governador, no evento que celebra os dez anos do mandato de supervisão comportamental do BdP. “A importancia ainda é relativamente recente, mas é uma função fundamental para assegurar confiança dos clientes bancários e assegurar a estabilidade do sistema financeira”, referiu.

Carlos Costa defendeu que a crise financiera reforçou a percepção que a relação entre instituições financeiras e clientes bancários é assimétrica. Nesse sentido, “a atuação não informada dos clientes gera riscos para o sistema financeiro, além de para os próprios. Tanto maior o risco quanto menor a literacia financeira”, disse.

Apesar de considerar que decisões financeiras robustas e sustentáveis são determinantes para a estabilidade financeira, sublinhou que não são uma condição suficiente. O governador deu exemplo do boom especulativo no mercado imobiliário para explicar que cada decisão individual parece racional, mas que são necessárias medidas que ataquem os efeitos sistemécos negativos do conjunto das decisões.

A função do BdP é, por isso, de acompanhar decisões individuais, a atividade de cada um dos intervenientes, bem como do sistema financeiro enquanto um todo, segundo explicou.

Carlos Costa referiu ainda que instrumentos financeiros mais complexos e novos canais trouxeram novas fontes de risco. “Clientes mais informados e com maior capacidade de entender [as inovações digitais] são mais atentos e exigentes”, defendeu, sublinhando que a promoção da literacia financeira no campo da informação digital é uma das prioridades atuais do supervisor.

“Os reguladores têm de assumir um papel ativo no ecossistema, acautelando os riscos que podem emergir. A regulação e supervisão não podem impedir a inovação, mas a inovação não pode por em causa a estabilidade financeira. O cliente deve-se sentir protegido, independentemente dos canais de comercialização. Impõe-se que os supervisores acompanhem de perto a inovação nos mercados financeiros”, acrescentou Carlos Costa.