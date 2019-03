Carlos Gonçalves é o novo chefe executivo do Savoy Palace

Carlos Gonçalves é a mais recente contratação do Savoy Palace, o novo hotel resort 5 estrelas do Funchal. É chefe executivo da unidade hoteleira, responsável pela cozinha dos cinco restaurantes do hotel.

A reforçar a oferta gastronómica do Savoy Palace integram também a equipa Pedro Campas, especialista na área da pastelaria, e Renato Camacho, nome reconhecido na área da cozinha de luxo, que vai ficar à frente do Galáxia Sky Food (aquele que será o maior rooftop da cidade do Funchal e o restaurante mais exclusivo do hotel).

O novo hotel aposta assim numa equipa jovem, porém com vasta experiência no ramo. Carlos Gonçalves tem 36 anos de idade e já passou pelo Ritz Four Seasons onde se destacou chef de garde manager, o primeiro sub-chefe executivo a assinar a carta do principal restaurante do hotel, e braço direito de Pascal Meynard. Além disso afirmou-se pela primeira vez como chefe executivo no Hotel Marriot Praia D’El Rey Óbidos, com sete restaurantes.

A sua última experiência profissional foi desenvolvida no Hotel Corinthia Lisbon Hotel, onde esteve igualmente como chefe executivo dos restaurantes desta unidade hoteleira, em 2018.

O novo responsável pela cozinha do Savoy Palace já participou em diversos concursos de cozinha a nível nacional e internacional. A sua formação base foi na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e a Universidade de Agronomia da Ajuda, onde fez formação em gastronomia molecular.

Quanto ao responsável pela pastelaria, Pedro Campas, é, no país, um dos mais reconhecidos jovens valores na área, tendo já colaborado com reconhecidos chefes de cozinha e pastelaria ao longo do seu percurso. Renato Camacho é chefe de cozinha com vasta experiência na região da Madeira, há mais de 20 anos, vai estar focado na criatividade gastronómica do Galáxia Sky Food, com supervisão de Carlos Gonçalves.