Carlos Pereira diz que Ana Gomes tem prejudicado a Região e não é bem-vinda à Madeira

“A doutora Ana Gomes tem contribuído negativamente para a Madeira e não é uma pessoa bem-vinda à Madeira com a sua forma de encarar este projeto [Centro Internacional de Negócios da Madeira] e com as consequências negativas que provocou neste projeto», afirmou esta terça-feira o cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira à Assembleia da República, Carlos Pereira.

O candidato diz mesmo que a ex-eurodeputada Ana Gomes “tem permanentemente contrariado o interesse da Madeira com declarações e intervenções que, do nosso ponto de vista, são inaceitáveis”.

Durante uma reunião com a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) foram apontados os problemas que se colocam neste momento ao CINM, tal como o procedimento que a União Europeia levantou relativamente à criação de emprego, “uma norma interpretativa que pode prejudicar a Madeira e a Zona Franca”.

Neste sentido, Carlos Pereira referiu que a origem deste processo é de alguém que “não é bem-vinda à Madeira”.

O cabeça de lista do PS-Madeira entendeu que as questões relacionadas com o planeamento fiscal e com as regiões de fiscalidade baixa têm de ter uma visão global e acrescenta que “se há penalizações a fazer à praça da Madeira elas devem ser iguais para todo o mundo”.

“Não podemos ter uma visão apenas da Madeira e deixar todos os outros como estão, porque a única coisa que se consegue com isso é prejudicar a Madeira e Portugal, é retirar empresas da Madeira e de Portugal e é deixar de criar emprego”, frisou.

Carlos Pereira transmitiu que o objetivo da candidatura socialista é contribuir para que haja “uma grande estabilidade” no Centro Internacional de Negócios da Madeira, para garantir que é possível atrair ainda mais empresas, com uma boa estratégia para criar ainda mais emprego e diversificar a economia.