Carlos Pereira diz que PS tem melhores condições para defender interesses da Madeira na Assembleia da República

“A lista do PS é a lista mais bem preparada, com melhores condições para defender a Madeira na Assembleia da República e para estabelecer um diálogo com o Governo da República”, defendeu esta segunda-feira o cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira à Assembleia da República.

Perspetivando um governo do PSD-CDS na Madeira, Carlos Pereira lembra que esse governo “tem pessoas que passaram os últimos quatro anos a insultar Lisboa e a dizer mal do Governo de Lisboa, e não têm capacidade de ter uma relação construtiva com aquilo que é preciso para defender a Madeira”.

Assim, defende que o PS está preocupado com a Madeira e com os madeirenses, porque mesmo que a Região seja governada por um governo PSD e do CDS, “o que nós queremos é que os madeirenses beneficiem do trabalho que os deputados vão fazer na Assembleia da República, abrindo portas para que a Madeira tenha soluções que não tem hoje”.