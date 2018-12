Carlos Silva sai do Atlântico Europa. Sucede-lhe Conceição Lucas

Conceição Lucas foi nomeada presidente do Conselho de Administração do Banco Atlântico Europa em assembleia-geral, esta quinta-feira, confirmando as previsões de julho, que a apontavam para o lugar. A antiga administradora do BCP, que estará no cargo até 2021, sucede, assim, a Carlos Silva, acionista e fundador do Banco.

Com experiência no setor bancário, Conceição Lucas assume mais um lugar de destaque num banco. Foi administradora responsável pela Banca Empresas e Banca de Investimento do Millennium bcp. Recorde-se que a nova presidente do Banco Atlântico Europa saiu da administração do BCP este ano, não integrando a equipa de Miguel Maya, e está de regresso ao Atlântico Europa, no qual foi administradora durante quatro anos, entre 2008 e 2012, antes de transitar para o banco agora liderado por Miguel Maya (BCP).

Carlos Silva vai passar a assumir a liderança acionista de uma iniciativa de investimento com impacto económico-social, com especial foco nos países de África e da América Latina, sem serem dados mais detalhes sobre esta nova posição.

Ainda assim, Carlos Silva, que deixará de ser um banqueiro em território nacional, vai continuar a ser o presidente do Banco Millennium Atlântico, de Angola. Recorde-se que este banco surge de uma parceria entre o Millennium bcp e do Grupo Atlântico.

Para Conceição Lucas, “esta nomeação constitui uma nova etapa da vida do Banco num processo de renovação e desenvolvimento dessa instituição bancária, com nove anos completos de atividade”, refere a instituição financeira num comunicado, divulgado esta tarde.

Na equipa executiva de Conceição Lucas, estão os nomes de Diogo Cunha, que continua como CEO do Banco Atlântico Europa. Para o triénio até 2021, serão ainda administradores executivos Pedro Leitão, José Carlos Burity e Carolina Welsh. Por sua vez, Augusta Batista e Candida Peixoto integram o Conselho de Administração.

O Banco Atlântico Europa é um banco comercial que atua principalmente em três grandes áreas. Banca de empresas e trade finance; a banca digital; e, banca de investimento com impacto.