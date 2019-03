Carnaval do Caniço com 13 trupes e mais de 1100 foliões

O carnaval do Caniço vai contar com 13 trupes e mais de 1100 foliões, esta quinta-feira, a partir das 16h00. Para as festividades serão ainda assegurados cerca de 400 lugares de estacionamento.

“O Carnaval do Caniço é representativo, não só, da descentralização que se tem sentido por toda a ilha no que diz respeito a eventos e festividades, mas ainda, do reconhecimento por parte das trupes e dos visitantes, de que o Caniço é efetivamente uma grande cidade, uma grande freguesia, que reúne as condições necessárias para que se festeje em apoteose o Carnaval”, disse Milton Teixeira, presidente da Junta de Freguesia do Caniço.

as expectativas do autarca é que o carnaval seja este ano maior e melhor.

“A nossa aposta é sempre na qualidade em detrimento da quantidade, é verdade, mas com o devido esforço podemos aliar as duas coisas e dar ao nosso Caniço o Carnaval que ele merece, um Carnaval tão grande quanto a própria freguesia!”, defendeu o autarca.

A Junta de Freguesia tem ainda abertas as inscrições para o carnaval trapalhão, que nesta edição vai premiar os 6 melhores foliões.