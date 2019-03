Carnaval na Madeira reúne 14 trupes e 1900 foliões

Este sábado, dia 2 de março, às 20h vai haver o Grande Cortejo Alegórico do Carnaval no Funchal. O tema deste ano é “Madeira – 600 Anos à descoberta da Folia”, com a participação de 14 trupes e 1900 foliões com vistosos trajes e mais de uma dezena de carros alegóricos ornamentados.

O cortejo sai da rotunda do Porto do Funchal e segue em direção à Praça da Autonomia, neste que é o desfile que constitui maior atração das festividades de Carnaval na Madeira.

Também em Câmara de Lobos vai haver desfile com a participação de 4 trupes às 21h, na próxima segunda-feira, dia 4 de março.

Mas as comemorações carnavalescas não acabam por aqui. No dia 5 de março, terça-feira, com saída da rotunda do Porto do Funchal em direção à Praça da Autonomia, vai ter lugar o Cortejo Trapalhão.

A participação é aberta a todos, nacionais e estrangeiros, podendo fazer-se individualmente ou em grupo. A criatividade dos participantes não tem limites e abrange temas de sátira social e política.

Já o Trapalhão do Estreito de Câmara de Lobos é este domingo, 3 de março, às 16h.