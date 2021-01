Carris coloca frota a circular com horários de verão aos dias úteis

A Carris vai colocar a sua frota a circular com os horário de dia útil de verão a partir de amanhã, depois de na semana passada ter sido registada uma quebra de 23% na procura devido às medidas aplicadas pelo Governo.

“Com o agravamento da situação epidemiológica provocada pela pandemia Covid-19, e a consequente suspensão por parte do Governo das atividades educativas e letivas de todos os estabelecimentos de ensino, bem como de um conjunto adicional de atividades económicas, a Carris vai adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte do momento, salvaguardando a segurança para todos aqueles que continuam a ter de se deslocar de e para o trabalho”, revela a empresa de transportes que opera na Área Metropolitana de Lisboa.

A empresa tomou a decisão de aplicar o horário de verão à sua frota por verificar uma quebra na procura dos transportes, “que tenderá a agravar-se com as medidas mais restritivas que foram introduzidas pelo Governo”.

De acordo com o comunicado, a partir desta quarta-feira, 27 de janeiro, irá entrar em vigor o novo horário, com exceção das carreiras 706, 711, 726, 729, 735, 758, 767 e 781 que irão funcionar com o horário de dias úteis de férias escolares. Por sua vez, as carreiras de bairro 22B, 31B, 32B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B, 76B e 79B, bem como o elétrico 24E e o Elevador de Santa Justa, serão suprimidas.

Durante os fins de semana, o serviço irá manter-se com as alterações comunicadas na semana passada.

Com esta alteração, a empresa de transportes vai manter 91% do serviço, quando comparado com o horário de inverno. “Se for tida em conta apenas a rede primária da Carris, sem as carreiras de bairro, a oferta é de 92,7%”, aponta a Carris. “Estes horários vão manter-se em vigor enquanto durarem as medidas de confinamento, no entanto a Carris continuará a fazer uma monitorização diária e os ajustes necessários para garantir que o serviço é oferecido com segurança a todos os clientes”, reforça o comunicado.

A empresa irá continuar a proceder à limpeza e desinfeção de todos os veículos para a segurança dos seus clientes, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.