Carris Metropolitana: a nova empresa de autocarros da grande Lisboa chega em 2021

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) lançou hoje um concurso internacional de serviço público de transporte rodoviário de passageiros para os 18 municipios da grande Lisboa.

No valor de 1,2 mil milhões de euros, com a duração de sete anos, o concurso visa entregar a vários operadores o transporte rodoviário de passageiros na região metropolitana. A operação deverá arrancar em agosto de 2021, segundo o calendário previsto.

Segundo o concurso, a região da grande Lisboa ficou dividida em quatro lotes: noroeste, nordeste, sudoeste, sueste. Apesar de existirem operadores diferentes, todos vão operar sob a marca Carris Metropolitana, com os autocarros de cor amarela.

As atuais operações que asseguram o transporte rodoviário nestes 18 municípios vão assim deixar de existir para dar lugar à Carris Metropolitana.

Para o presidente do conselho metropolitano da AML, a Carris Metropolitana vai “melhorar as condições de vida de 2,7 milhões de portugueses. Mais transporte público, mais pontual, a tempo e horas, mais ligações, novas linhas, frota renovada, ambientalmente mais sustentável”, disse Fernando Medina em conferência de imprensa esta terça-feira.

“Vamos ter novas linhas, novas ligações que não existiam até agora. Vamos ter mais oferta, mais pontualidade, menos intervalo entre autocarros, vamos ter também horários em que esses autocarros não existiam e vão passar a existir, em horários noturnos, em horários de fim de semana”, sublinhou Fernando Medina.

A Área Metropolitana de Lisboa pretende estabelecer com este concurso uma “oferta anual de 90 milhões de veículos/quilómetro de transporte público rodoviário, um aumento superior a 40% face aos serviços atuais.

“Este é o maior concurso que o país já lançou do ponto de vista dos serviços rodoviários, com autocarros de muito melhor qualidade, com uma idade média muito mais baixa do a atual. Vai diminuindo a idade média ao longo do tempo do concurso. Autocarros mais confortáveis, mais amigos do ambiente, vão reduzir de forma muito significativa as emissões. Vão estar todos integrados numa marca única, rede única, sistema de informação único, que se junta ao passe único”, o Navegante Metropolitano, afirmou Fernando Medina.

A AML também destaca que o concurso “envolverá a expansão e a criação de novos circuitos e o aumento de mais transportes em dias úteis (dentro e fora das horas de ponta), ao fim de semana e à noite”.