Carro elétrico: Reclamações subiram 266% sobre avarias nos postos de carregamento

O Portal da Queixa, onde os consumidores portugueses podem apresentar reclamações de serviços, verificou um aumento significativo no número de queixas dirigidas à Mobi.e, a empresa de mobilidade elétrica responsável pelos postos de carregamento existentes em Portugal.

Entre abril de 2018 e março deste ano, as queixas dispararam 266%, em comparação com o período homólogo. O portal disponível aos consumidores portugueses constatou que a indisponibilidade dos postos de abastecimento e as avarias constantes dos equipamentos são os principais motivos das reclamações apresentadas contra a empresa de instalação dos postos de carregamento.

A análise dos dados permitiu apurar um registo total de 110 reclamações, desde abril de 2016 até 6 de março do presente ano, e identificou que “o total abandono no apoio” (por parte da empresa), é uma denúncia apontada pela generalidade dos queixosos. A comprovar esta realidade está a taxa de resposta da Mobi.e às mais de 100 reclamações apresentadas, sendo de 1,1%, e o índice de satisfação marca apenas 1.4%, que reflete o descontentamento por parte dos consumidores.

A contrastar com as queixas dos postos de abastecimento não estarem funcionais, está o facto de os carros elétricos terem duplicado a circulação nas estradas portuguesas. Em 2018, a venda destas viaturas registou um aumento exponencial, com um crescimento na ordem dos 148%, alcançando 4.073 veículos vendidos.

O segmento dos automóveis 100% elétricos continua com forte dinamismo em Portugal. Em janeiro e fevereiro de 2019, as vendas de carros elétricos já representam mais de 25% das vendas totais de ligeiros de passageiros do ano passado.

O Governo português anunciou a criação de incentivos para a instalação de 100 postos de carregamento rápido até ao final do ano. O objetivo é começar a instalar estes novos postos a partir de 1 de abril. Além deste um investimento público, a Nissan também vai contribuir para a instalação de 100 postos rápidos, com um valor que ascende aos dois milhões de euros. Os apoios previstos pretendem triplicar a oferta existente. Outra novidade prevista é carregamento passar a ser pago em todos os postos, sendo que os postos rápidos já se encontram em pagamento para os utilizadores.