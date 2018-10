Cartões de débito do Novo Banco são os mais caros entre os maiores bancos em Portugal

Ler mais

As comissões cobradas pelos bancos a operarem em Portugal para a distribuição de um cartão de débito varia entre os 31,20 euros e a gratuitidade, segundo dados do novo comparador de comissões bancárias consultados pelo Jornal Económico. Entre os cinco maiores bancos, o Novo Banco é o mais caro, apesar de ter uma diferença inferior a três euros face ao mais barato, o Santander.

Os bancos que operam em Portugal são, desde esta segunda-feira, obrigados a reportar ao Banco de Portugal o valor cobrado por 93 serviços que disponibilizam. Dentro do segmento dos cartões de débito, a informação aparece consoante o cartão com maior emissão na instituição.

No comparador, aparece como cartão 1 (havendo as opções de 2 e 3 com a mesma lógica de preferência) e o nome comercial. Assim, o cartão mais comum do Novo Banco é Cartão NB Débito, pelo qual o banco cobra uma comissão anual de 20,28 euros.

O BPI, o BCP e a Caixa Geral de Depósitos alinham no valor, com comissões de 18,72 euros cobrados pelo Cartão BPI Electron, Mastercard Débito e Caixautomática Electron, respetivamente. O Santander cobra 17,68 euros pelo Novo Classic.

O cartão mais caro pertence à sucursal em Portugal do Banco do Brasil AG, que pede 31,20 euros anuais pelo Cartão BB Visa Electron e Maestro – Conta Corrente Rede Visa e Mastercard. Segue-se o Cartão Electron Contacless que custa 29,12 euros aos clientes da Caixa Económica Montepio Geral.

Em sentido contrário, o Banco ActivoBank, o Banco CTT e o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa) disponibilizam cartões de débito gratuitos. O mais barato, entre os cartões pagos, é o Visa Electron da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, cuja comissão é de cinco euros.