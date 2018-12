Casa Branca ordena que a tropas norte-americanas sejam evacuadas da Síria nas próximas 24 horas

A Casa Branca deu esta quarta-feira ordens ao Pentágono para a retirada total das tropas norte-americanas da Síria, confirmou uma fonte oficial ao canal “CBS News”. Ao mesmo tempo, outra fonte avançou à agência noticiosa, ”Reuters” que todo o pessoal diplomático dos EUA vai ser retirado do país nas próximas 24 horas.

O funcionário disse que os planos dos EUA para retirar as forças militares do país uma vez que os processos finais da última operação contra o Estado Islâmico estão completos, e que o prazo para a retirada das tropas deve ficar entre 60 a 100 dias.

As informações chegaram antes de a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, avançar em comunicado que a retirada já está em marcha. “As tropas dos EUA começaram a regressar a casa no âmbito da transição para a próxima fase desta campanha” no país em guerra.

O comunicado surgiu horas depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter indicado no Twitter que já não tinha razões para manter os cerca de dois mil soldados norte-americanos no país em guerra. “Derrotámos o ISIS [autoproclamado Estado Islâmico] na Síria, a minha única razão para continuarmos lá sob a presidência Trump”, escreveu o chefe de Estado na rede social esta manhã, sem avançar mais detalhes.