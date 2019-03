Casa da Moeda lança moeda comemorativa dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo

A Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) vai apresentar o seu plano de Moedas Comemorativas para o ano 2019, que conta com uma moeda dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

O Presidente da INCM, Gonçalo Caseiro, diz que a Casa da Moeda quer dar “uma nova ênfase às moedas comemorativas e associá-las a um conjunto de comemorações especiais, mais próximas dos portugueses”.

A edição deste ano conta com um conjunto de dez moedas que celebram feitos históricos. Para além da moeda dos 600 anos do descobrimento da Madeira e do Porto Santo, naquela que foi a última criação do artista plástico júlio Pomar, há uma moeda dos 500 anos da primeira Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, criada por Luís Filipe Abreu.

O 45º aniversário de 25 de abril também é assinalado com uma moeda desenhada por José Aurélio, e na série “Ídolos do Desporto”, Joaquim Agostinho é homenageado pela mão de Vitor Santos.

A série “Desenhar a Moeda” é dedicada este ano ao tema do Mar e resulta de um concurso lançado às escolas, que pretende etimular a criação artística dos mais novos e da comunidade escolar. Ísis Martins, de Aveiro, tem 12 anos e foi a vencedora deste desafio. Vai ver cunhada numa moeda a sua interpretação e evocação ao drama vivido pelos refugiados com a expetativa de que “o mar salva”.

Na série “Espécies Ameaçadas”, o Lobo-Ibérico e o Alcar-do-Algarve são os ícones de fauna e flora nacionais em vias de extinção, interpretados e desenhados por Luís Valadares e por Catarina Sobral, respetivamente. Já em matéria de artes, a série “Europa” celebra o período da Renascença com uma criação de Eloisa Byrne, sendo a arquitetura portuguesa consagrada por uma moeda dedicada à obra de Carrilho da Graça pela mão de Julião Sarmento.

O plano de Moedas Comemorativas deste ano vai ser apresentado na próxima quinta-feira, 28 de março, pelas 18h, nas instalações da Casa da Moeda. Este ano vão haver 2 moedas correntes e 8 de coleção, sendo que três vão ter edição em ouro e 2 vão contar com uma técnica onde é aplicada cor. Depois da sessão segue-se um debate sobre “O Futuro da Moeda”.

Nos dias 29 e 30 é possível assistir a um espetáculo de videomapping na fachada da Casa da Moeda, na Avenida João Crisóstomo.