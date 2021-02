Casal Gates reduz investimento nas tecnológicas e abandona ações na Uber e Alibaba

O casal Bill e Melinda Gates deve grande parte da sua fortuna, que coloca o fundador da Microsoft no terceiro lugar do pódio dos homens mais ricos, aos investimentos que realizam na bolsa de mercados. Para a fundação, investir em ciência, saúde, educação e alterações climático, o casal investe em ações de empresas que têm tudo para dar certo.

O “Monkey Insider” analisou os grandes investimentos da Fundação Bill e Melinda Gates, de forma a perceber as ações que compõem o portefólio da entidade que quer mudar o mundo. O objetivo destes investimentos é “criar incentivos que aproveitem o poder das empresas privadas em gerar mudanças para quem mais precisa”, com a fundação a explicar que os mercados não funcionam bem para os mais pobres “uma vez que as empresas têm pouco incentivo para desenvolver produtos para as pessoas que não podem pagar” os produtos regulares e que se encontram no mercado.

Na avaliação do “Monkey Insider” foi possível perceber que a grande fonte de investimento da Fundação Gates é a Berkshire Hathaway, que representa 43,7% da carteira e mais de nove mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros) em investimentos. Ainda assim, o investimento na empresa fundada por um dos melhores amigos de Bill Gates, Warren Buffett, diminuiu 11% em 2020, mantendo-se apesar de tudo o pilar do investimento da Fundação.

No entanto, a Fundação Gates não está sempre a investir, optando também por executar vendas de algumas ações. As ações que a Fundação detinha na Uber e na Alibaba desapareceram do portefólio da empresa, tendo a entidade optado por vender as ações destas duas empresas.

Por sua vez, a Fundação do casal libertou portefólio de ações que tinha das empresas tecnológicas. A entidade reduziu o investimento na Apple, Amazon e Alphabet (Google) pela metade.

O Walmart, rede de comércio a retalho, representa 7,48% da carteira de negócios da Fundação. Este investimento tem sido um dos que tem dado bons resultados à entidade devido ao aumento do comércio eletrónico e ao aumento de 18% na bolsa de Nova Iorque. Depois da Canadian National Railway ter crescido 17% em bolsa no ano passado, a Fundação Gates decidiu aumentar a participação para 2,08%, detendo 13.661.683 ações.

O investimento na Caterpillar também tem sido importante para a Fundação, sendo que representa 9,17% da carteira de investimentos. Atualmente, as ações da empresa de máquinas estão avaliadas em mais de 200 dólares (164 euros). Por sua vez, o segundo maior investimento é na maior empresa de gestão de resíduos, representando 9,83% do portefólio total e mais de dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) investidos.