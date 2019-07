Casamento entre o futuro e o passado. É assim o novo Renault 4L 100% elétrico

É francês e conquistou o gosto dos portugueses a partir de 1961 e ao longo de décadas. Agora está de volta e mistura o futuro com o passado, dando o passo rumo ao elétrico, conforme exigido pelo consumidor moderno. É o Renault 4L numa versão moderna/futurista e promete voltar ao mercado automóvel.

Foram comercializadas mais de oito milhões de viaturas em todo o mundo entre 1961 e 1994, ano em que a produção chegou ao fim.

Simples, moderno, barato e funcional foram as premissas utilizadas para construir este modelo, que substituiu o Renault 4CV, que podia ser utilizado tanto na cidade como no campo.

O modelo que foi descontinuado há 25 anos ganha agora nova vida. Com a eletrificação das frotas, a Renault seguiu o exemplo das outras marcas automóveis, como a Mini ou Fiat.

Time to celebrate the 10th anniversary of 4L International, gathering all #Renault4L lovers!

At this occasion, a very special version has been created… Any idea? 🧐 pic.twitter.com/sTpvue8BJE

— Groupe Renault (@Groupe_Renault) July 22, 2019