Casas de luxo. Estes são os 10 municípios com os preços mais altos em Portugal

Os preços das casas em Portugal têm sofrido um aumento constante e parece não haver forma de parar. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira, 46 municípios apresentaram um preço médio de venda de habitação superior ao valor nacional (1.011 euros por metro quadrado).

Olhando de forma mais detalhada para estes dados rapidamente se verifica que o município de Lisboa continua a ser o mais caro de Portugal, com um valor de 3.111 euros por metro quadrado, face aos 3.010 do trimestre anterior. A capital portuguesa lidera assim o top-10 dos municípios onde o metro quadrado é mais caro.

No segundo lugar aparece Cascais, onde o metro quadrado vale 2.389 euros por metro quadrado, seguido por Oeiras, com 2.062 euros por metro quadrado. Descemos no mapa até ao Algarve, onde Loulé, com 1.983 euros, Lagos 1.800 euros, Albufeira 1.761 euros e o Porto, com o metro quadrado a valer 1.682 euros.

Ainda no sul, a cidade de Tavira, com 1.669 euros por metro quadrado, ocupa a oitava posição, com o nono lugar a pertencer ao município de Odivelas, com um valor de 1.563 euros por metro quadrado. Este top-10 encerra no Algarve, em concreto no município de Lagoa onde o metro quadrado vale 1.544 euros.

Preço por metro quadrado mais caro de Portugal

1º Lisboa 3.111 euros/m2

2º Cascais 2.389 euros/m2

3º Oeiras 2.062 euros/m2

4º Loulé 1.983 euros/m2

5º Lagos 1.800 euros/m2

6º Albufeira 1.761 euros/m2

7º Porto 1.682 euros/m2

8º Tavira 1.669 euros/m2

9º Odivelas 1.563 euros/m2

10º Lagoa 1.544 euros/m2