Casas do Povo beneficiadas com 68 mil euros

As Casas do Povo da Boaventura, Fajã da Ovelha, e de Santo António, celebraram um contrato-programa com o Governo Regional no valor de 34 mil 845 euros para dar seguimentos a atividades de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural.

Para a Casa do Povo da Boaventura foram alocados 16 mil 736 euros, a da Fajã da Ovelha teve 13 mil 308 euros, e a de Santo António recebe 4 mil e 800 euros.

Foi ainda celebrado mais um contrato-programa com a Casa do Povo de Santo António, avaliado em 34 mil 541 euros, para a realização de obras da sede e na aquisição de equipamentos para o bom funcionamento das instalações.