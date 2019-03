Casas mais caras: Taxa de juro para comprar habitação sobe pelo terceiro mês consecutivo

A taxa de juro no crédito à habitação subiu para os 1,061% em fevereiro, mais 0,7% face aos 1,054 verificados no mês anterior, de acordo com os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em relação aos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu dos 1,282% para os 1,423%. No que diz respeito ao destino do financiamento para a aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro para o total dos contratos subiu 0,8 pontos base (p.b) para os 1,083%.

Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, a taxa de juro para este destino de financiamento subiu 15,8 p.b. em fevereiro, para 1,413%.

Já o valor do capital médio em dívida desceu no mês de fevereiro em 61 euros, fixando-se nos 52.443 euros, enquanto nos contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio do capital em dívida subiu

57 euros para os 98.292 euros.

A prestação média vencida manteve-se pelo terceiro mês consecutivo nos 244 euros. Deste valor, 46 euros (19%) corresponderam a pagamentos de juros e 198 euros (81%) a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação aumentou 17 euros em fevereiro, para os 326 euros.