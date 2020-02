Caso Marega: António Costa espera que autoridades ajam “como lhes compete” para que “nunca mais isto aconteça”

Depois dos incidentes de caráter racistas que ocorrem ontem, dia 16 de fevereiro, no Estádio D.Afonso Henriques em Guimarães, quando o avançado maliano do Porto, Moussa Marega, marcou o segundo golo para os dragões e que na sequência alguns adeptos do Vitória de Guimarães começaram a entoar cânticos racistas, motivando a saída do jogador. A imprensa internacional fala num episódio lamentável.