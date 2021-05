Catarina Martins diz que convenção do MEL foi “espelho da incapacidade e desagregação” da direita

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, referiu esta quinta-feira que a convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL) foi “espelho da absoluta incapacidade e desagregação” da direita. Um dia depois de ter terminado o chamado “Congresso das direitas”, a líder bloquista diz que, apesar de ter sido anunciada como “grande encontro” sobre o futuro, terminou sem “nenhuma proposta para o país”.

“Eu não percebi muito bem. Foi anunciado um grande encontro das direitas sobre o futuro do país. Não foi nem encontro nem teve nenhuma proposta para o país”, referiu Catarina Martins, questionada sobre o assunto, à margem de uma iniciativa em Alcochete, Setúbal. “[A Convenção do MEL] foi o espelho da absoluta incapacidade e da situação de desagregação em que a direita se encontra”, acrescentou.

A III Convenção do MEL teve início na terça-feira, em Lisboa, centrada na “reconstrução” do país. Durante dois dias, discursaram na Convenção vários líderes e dirigentes de direita, incluindo o presidente do PSD, Rui Rio, que reiterou que é “de centro” mas garantiu não se ter sentido “fora do mobiliário”. Além de Rui Rio, também os líderes do CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal intervieram na Convenção.

Na plateia, durante os dois dias, esteve o antigo primeiro-ministro e ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho, que ouviu os líderes do Chega e Iniciativa Liberal (André Ventura e João Cotrim Figueiredo, respetivamente) apelar à direção do PSD para que deixe de “fazer o jogo da esquerda” e faça uma oposição mais forte ao Governo. André Ventura disse mesmo que a esquerda merece “pancada política” em vez de “bombons”.

Já Rui Rio criticou o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, por não “aproveite a oportunidade” de ter um líder da oposição que quer fazer reformas. Por seu turno, o CDS-PP rejeitou a “obsessão pelo centro”, considerando que “ser apenas do centro é querer ser tudo e o seu contrário”, e defendeu a necessidade de uma “direita forte” para enfrentar a atual maioria de esquerda no Parlamento.