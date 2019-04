Catedral de Notre Dame atingida por incêndio

A Catedral Notre Dame, localizada em Paris e o monumento histórico mais visitado da Europa, está a ser atingida esta tarde por um incêndio de proporções ainda desconhecidas.

O monumento parisiense está em obras, e de acordo com fontes oficiais, as chamas terão começado a deflagrar num andaime tendo as mesmas, passado, para o sótão.

Segundo os jornais internacionais, os bombeiros retiraram os turistas do local e isolaram a área.

O incêndio continua a aumentar de proporções e já caiu a torre da Catedral.

O fogo continua em Notre Dame.https://t.co/d8cGyCRKQe — joshua dan hazan (@joshazan) April 15, 2019