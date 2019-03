Cativações de Governo de Costa tornam Madeira a mais prejudicada do país, diz PSD

O PSD afirmou que as cativações do Governo nacional, liderado por António Costa, colocaram a Madeira como a mais prejudicada do país.

A conclusão foi apresentada por Francisco Gonçalves, presidente da concelhia do PSD Funchal, que na conferência sobre ‘actualidade – política nacional’, defendeu que as cativações da Raepública colocam a Madeira “como a campeã pelas piores razões”, quer em termos financeiros como também nos “projetos mais importantes” para a Região.

A conferência promovida pelo PSD teve como convidado Paulo Neves, deputado social democrata na Assembleia da República disse que o executivo central tem pendente com a Madeira dossiers como a mobilidade, as viagens dos estudantes para o Continente e o Passe Sub 23.

O deputado social democrata vincou que o governo do PSD na Madeira se chegou à frente para pagar os passos quando o governo do PS, na República, se recusou a ajudar os estudantes madeirenses.

Tal situação passou-se ainda na mobilidade onde voltou a ser o governo do PSD a ter que adiantar as verbas para os estudantes de estudam foram da Região.