Cavaco Silva: “A não recondução” de Joana Marques Vidal “é algo estranhíssimo”

” A não recondução da Dra. Joana Marques Vidal é algo que eu considero muito estranho, estranhíssimo, tendo em atenção a forma competente como exerceu as suas funções e o seu contributo decisivo para a credibilização do Ministério Público”, disse o ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, à margem do congresso da Associação Portuguesa para o desenvolvimento das Comunicações (APDC), onde foi agraciado com o título de sócio honorário.

“Eu sou levado a pensar que esta decisão política de não recondução de Joana Marques Vidal é talvez a mais estranha tomada no mandato do Governo que geralmente é conhecido como geringonça”, disse Cavaco Silva instado pelos jornalistas a comentar a nomeação de Lucília Gago para o lugar de Joana Marques Vidal cujo mandato enquanto Procuradora-Geral da República termina a 12 de outubro.

Na semana passada Marcelo Rebelo de Sousa nomeou Lucília Gago com a nova procuradora-geral da República (PGR), de acordo com nota publicada no site da Presidência da República. O Presidente da República justifica a escolha com a defesa da “limitação de mandatos, em homenagem à vitalidade da Democracia, à afirmação da credibilidade das Instituições e à renovação de pessoas e estilos, ao serviço dos mesmos valores e princípios”. A nomeação do Procurador Geral da República é feita pelo Presidente por sugestão do Governo. O primeiro-ministro dirigiu a Marcelo a proposta do nome de Lucília Gago, numa carta que a Presidência tornou pública. Essa carta é um resumo das razões que levaram António Costa a propor o nome daquela magistrada do Ministério Público.

Na 28.ª edição do Digital Business Congress decorre hoje e na quinta-feira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa foram atribuídos os títulos de sócio honorário da APDC ao ex Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, à antiga presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), Fátima Barros, e a Nuno Vidal, da associação.