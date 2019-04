CBRE vai remodelar edifício principal do BPI em Lisboa

A CBRE foi a responsável pelo projeto piloto para remodelar as instalações do edifício principal do BPI, na Avenida Casal Ribeiro em Lisboa, revelou a consultora imobiliária em comunicado esta segunda-feira.

O projeto piloto foi desenvolvido num piso central com 600 metros, possibilitando uma maior versatilidade ao espaço, tendo em consideração as novas tendências de “agile working” em open space. Os escritórios apresentam na parte sul os espaços de carácter mais colaborativo, e a Norte um espaço de trabalho em open space, dividido por biombos modulares que permitem isolar de maneira efetiva o som.

Este conceito está também a ser adaptado de forma progressiva aos restantes nove mil metros quadrados de escritórios deste edifício na zona do Saldanha. O banco BPI conta atualmente com uma área de cerca de 27 mil metros quadrados de escritórios só na cidade de Lisboa, distribuídos por cinco edifícios.

Duarte Cardoso Ferreira, diretor de Building Consultancy da CBRE, destaca que “a remodelação deste imóvel permite oferecer aos ocupantes um espaço remodelado, marcado pelo contraste de cores, formas ortogonais e linhas continuas longas”, salientando que este “foi um projeto extremamente desafiante e com este trabalho o BPI fica equipado com os escritórios do século XXI e por isso estamos gratos de o poder participar no projeto deste edifício”.