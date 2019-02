CCA Ontier nomeia três novos sócios

A sociedade de advogados CCA Ontier anunciou a nomeação de três novos sócios: Marta Duarte (Contencioso), Martim Bouza Serrano (Tecnologias, Media e Telecomunicações), Pedro Antunes (Trabalho e Contencioso). Os nomes recém-divulgados fazem com que o escritório passe a contar com 11 partners em Portugal.

As três nomeações resultam de uma promoção, no âmbito de uma “política de crescimento interno” e de “reconhecimento das qualidades técnicas, humanas e no mérito profissional dos seus advogados” que a CCA Ontier defende possuir, de acordo com um comunicado.

“Com estas nomeações a CCA renova o compromisso com a progressão profissional e a valorização dos seus advogados. Ao fazê-lo, reconhecemos as suas qualidades pessoais e méritos profissionais e apostamos no seu relevante contributo para o reforço da nossa eficiência, inovação e qualidade na prestação de serviços”, explica Domingos Cruz, managing partner da CCA Ontier.