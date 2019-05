CDS alerta para aumento de pobreza apesar de crescimento económico

O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto, afirmou esta sexta-feira, na Calheta que “temos uma Região rica com demasiados pobres”.

“O Governo Regional anda a anunciar que a Região regista crescimento económico há 66 meses consecutivos, mas a pobreza também cresce”, acrescenta o centrista, apoiando-se em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelados na passada terça-feira, “que constatam um crescimento de 27,4% para 31,9% da população madeirense em risco de pobreza, no espaço de um ano”.

São 81 mil madeirenses em risco de pobreza, salienta.

Neste sentido, Rui Barreto alegou o desperdício de fundos europeus por parte do Executivo madeirense, e denunciou o facto de a Região ser a pior do país ao nível da execução do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), com uma texa de 36,1%, contra 54,3% dos Açores e 52,2% do continente, apesar dos 179 milhões de euros que recebe do pacote de ajudas comunitárias para a agricultura regional.

O líder da oposição regional fez questão de vincar que esse dinheiro não está a chegar a quem precisa e a quem faz agricultura. “Não podemos desperdiçar os fundos europeus que ajudam a valorizar a nossa agricultura, produzir mais e aumentar o rendimento dos agricultores”, para estabelecer uma relação entre o aumento de madeirenses em risco de pobreza com a gestão dos dinheiros públicos por parte do executivo de Albuquerque.

Rui Barreto lembrou que o CDS fez aprovar no Parlamento uma proposta que valoriza os produtos regionais, obrigando a que as entidades públicas, escolas, hospitais e lares, que confeccionam refeições, tenham de dar preferência aos produtos regionais no processo de contratação. “Falta o Governo regulamentar”, disse.