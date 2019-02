CDS apela ao PPE para excluir partido de Viktor Orbán

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, e o cabeça de lista do partido às eleições europeias, Nuno Melo, escreveram uma carta ao presidente do Partido Popular Europeu, Joseph Daul, na qual pedem a suspensão ou exclusão do FIDESZ (União Cívica Húngara), que é o partido do presidente da Hungria, Viktor Orbán.

“A escalada de incidentes, conflitos e declarações do partido FIDESZ no que diz respeito ao PPE, aos seus dirigentes e à nossa união democrática e pluralista, quebraram de forma evidente e deliberada a nossa união e propósito comuns”, lê-se na carta escrita por Assunção Cristas e Nuno Melo.

Segundo os dirigentes do CDS-PP, a democracia livre e pluralista, o respeito pelos direitos humanos e as liberdades fundamentais e o primado do Estado de Direito foram “postos em perigo” pelas políticas seguidas pelo FIDESZ, devendo ser “defendidos com unidade e clareza”.

Algo que passa, no entender de Cristas e Melo, pela aplicação do artigo 9.º dos estatutos do PPE, avançando-se para a suspensão ou exclusão do FIDESZ daquele que é o maior agrupamento partidário no Parlamento Europeu, e que inclui os eurodeputados eleitos pelo PSD e pelo PP.

Os centristas lançaram igualmente um desafio ao Partido Socialista Europeu para tomar a mesma atitude relativamente aos partidos socialistas romenos e maltês, “envolvidos em casos graves de corrupção”.

(em atualização)