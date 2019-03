CDS-Madeira congratula-se com redução do preço dos passes sociais

O líder do CDS-Madeira, Rui Barreto diz estar contente com a implementação dos novos passes sociais, medida defendida pelo seu partido.

Rui Barreto esteve esta sexta-feira junto à paragem dos autocarros da Avenida do Mar, onde conversou com populares sobre a redução do preço dos passes para 30 euros por mês no Funchal e 40 nos outros concelhos.

“É gratificante verificar que algumas pessoas, que estão aqui na bilheteira, na Avenida, estão satisfeitas com a poupança mensal”, disse. O líder do partido na Madeira afirma ainda que para trás ficou um trabalho “persistente, seguro e convicto”, do seu partido, “que durante meses percorreu a Região a apresentar a proposta que depois viria a ser acolhida pelo Governo Regional e consagrada no Orçamento da Região para 2019”.

Rui Barreto considera que esta era uma medida que se impunha, e que o partido “batalhou muito” para que houvesse esta redução. “Nunca foi tão barato andar no Horário”.

O CDS diz que em muitos casos as reduções para as famílias são superiores a qualquer aumento salarial do agregado, podendo atingir os mil euros por mês. Além disso, as crianças até aos 12 anos não pagam nem os pensionistas com pensões mínimas até 240 euros.

“A política faz sentido quando quem governa, e governo, com o dinheiro dos contribuintes, tem a sensibilidade para olhar para estas coisas”, referiu Rui Barreto. “O dinheiro é importante para fazer infraestruturas e melhorar a nossa qualidade de vida, promover equipamentos e fazer estradas, mas o dinheiro do Orçamento também deve chegar a estas questões sociais mais importantes”, disse.