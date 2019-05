CDS-PP afirma que a pesca na Madeira continua num estado calamitoso

Apesar dos milhões de euros disponíveis para as pescas pela via europeia, e a representação da região no Parlamento Europeu, o setor das pescas na região autónoma continua calamitoso, considerou o CDS-PP, durante a discussão plenária que decorre esta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Não fomos capazes de alavancar o setor das pescas na Madeira, torna-lo mais moderno e produtivo e criar riqueza de modo a que este saísse da sua atual situação”, afirmou Roberto Rodrigues, deputado do CDS-PP, durante a discussão do projeto de Decreto Legislativo Regional, do PCP, sobre a concessão de novos apoios às pescas, entre os quais um desconto para a gasolina.

O centrista defendeu que apesar dos milhões de euros de fundos comunitários para as pescas, o setor “está a desaparecer, tem menos pessoas, com embarcações com menos condições, e menos condiçoes de conservação do pescado”. Roberto Rodrigues lembrou que apesar da Madeira ter eurodeputados, também “não foi possível” reconverter a frota pesqueira madeirense.

“Com mais fundos europeus e eurodeputados eleitos, nada foi feito. Infelizmente temos que dizer que a aposta na investigação está muito aquém do necessário”, vincou Roberto Rodrigues.

O deputado centrista referiu em vez de se subsidiar a gasolina, como propõe o PCP, se devia pugnar por alterar o estado das pescas na Madeira.

O PCP, através de Ricardo Lume, referiu que os pescadores da Madeira estão em desvantagem face aos do Continente e dos Açores, para a pesca artesanal e costeira.

“Esta medida tem também como objectivo valorizar a nossa produção regional, e que os pescadores têm condições para pescar na nossa costa”, disse.