CDS-PP afirma que Governo da Madeira soube dar resposta às necessidades das empresas apesar da discriminação negativa da República

O CDS-PP Madeira afirmou que o executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP, “tem sabido dar resposta” no apoio direto aos empresários e à tesouraria das empresas, e que a região é a única do país em que as linhas de crédito poderão ser todas a fundo perdido.

“O nosso Governo teve a coragem de tomar medidas duras mas necessárias, numa ótica de equilíbrio entre a saúde pública e a sobrevivência das empresas. Pois, são as nossas empresas, os nossos empresários, os investidores e os trabalhadores, o centro da nossa economia e, são eles que, neste momento, mais precisam de apoio e de todo o esforço possível da parte do Governo Regional”, considera a deputada do CDS-PP, Ana Cristina Monteiro.

Os centristas sublinham os mais de 160 milhões de euros que já foram canalizados para economia, todos eles vindos do Orçamento Regional. “Não ficamos à espera dos apoios da República e da União Europeia”, reforça a deputada do CDS-PP.

A centrista critica o Governo da República, por “discriminar e atrapalhar” a vida da Madeira e dos seus habitantes, em vez de ajudar e apoiar.

Ana Cristina Monteiro dizem que a região está a ser prejudicada na distribuição de verbas e subvenções e ainda nos dados concedidos pela República. O CDS-PP acrescenta que se o Programa de Recuperação e Resiliência, for aprovado, mais uma vez a Madeira será prejudicada, ao receber menos 67,5 milhões de euros do que os Açores.

“E, neste sentido, é importante esclarecer que, no Plano de Recuperação e Resiliência há uma verba e estão incluídos 130 milhões de euros destinados, unicamente, para a recuperação da economia regional. Isto, para além dos 32 milhões de euros do REACT-EU, que é um financiamento crucial da União Europeia, para conseguirmos uma recuperação sólida da nossa economia”, sublinha a centrista.

Apesar disso o CDS-PP diz que o Governo da Madeira, através da Secretaria da Economia, vai fazer todos os esforços para apoiar os empresários, empresas e as tesourarias das empresas.