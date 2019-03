CDS-PP afirma que serviço de saúde da Madeira está “minado por dentro”

O CDS-PP Madeira afirma que o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) está minado por dentro no sentido das reduções de listas de espera não se realizarem, durante a sessão plenária que se está a realizar na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Qual foi o resultado após se ter investido mais de 1 milhão de euros por ano num programa extraordinário de recuperação de cirurgias? O número de cirurgias foi reduzido. Há mais cirurgias antes do programa ser criado do que depois do programa ser criado. Porque isto acontece? A quem interessa? Porque os gestores públicos permitem que isto aconteça”, questionou Mário Pereira, deputado do CDS-PP Madeira.

O centrista referiu que mais de 1000 crianças esperam por cirurgia. “O programa de recuperação só proporcionou 41 cirurgias a crianças. Entre 2011 a 2018 o número de cirurgias reduziu-se em 500. Qual é o motivo?”, voltou a questionar Mário Pereira.

O deputado do CDS-PP revelou que estes dados são preocupantes e perguntou como é “possível manter esta impunidade” quando se gasta mais recursos financeiros e se faz menos.