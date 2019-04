CDS-PP critica PSD por chumbar nomes para comissão de inquérito às listas de espera na Madeira

O CDS-PP Madeira criticou o PSD por chumbar todos os nomes apresentados pelo centristas, com excepção de um, para serem ouvidos no âmbito da comissão de inquérito às listas de espera do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

“Em todas as Comissões os partidos têm a faculdade de propor nomes das entidades que considerem importantes para o cabal esclarecimento do objecto da inquirição, mas desta vez o PSD não deixou escapar um único nome que fosse dos 18 propostos pelo CDS-PP, todos ligados às especialidades que, no fundo, são responsáveis pelas listas de espera”, denunciam os centristas.

Os centristas consideraram o chumbo de todos estes nomes apresentados pelo CDS-PP, pelos sociais democratas, como sendo inédito.

A única excepção foi Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, alguém que o CDS-PP entende ser pertinente ouvir “por durante o seu mandato ter crescido” o número de doentes nas listas de espera.

Os centristas queriam ouvir em comissão de inquérito Duarte Dória; o Coordenador do Estudo das Listas de Espera do SESARAM, Rui Alves; o Diretor do Centro de Saúde do Bom Jesus; o Diretor do Serviço de Cardiologia do SESARAM; o Diretor do Serviço de Cirurgia Geral do SESARAM; o Diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do SESARAM; o Diretor do Serviço de Gastrenterologia do SESARAM; o Diretor do Serviço de Ginecologia do SESARAM; o Diretor do Serviço de Oftalmologia do SESARAM; o Diretor do Serviço de Ortopedia do SESARAM; o Diretor do Serviço de Otorrinolaringologia do SESARAM; o Diretor do Serviço de Patologia Mamária do SESARAM; o Diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica do SESARAM; o Diretor do Serviço de Radiologia do SESARAM; o Diretor do Serviço de Urgência do SESARAM; o Diretor do Serviço de Anestesiologia do SESARAM; o Responsável pelos Cuidados de Saúde Primários do SESARAM;

Na passada terça-feira a comissão de inquérito às listas de espera deliberou relativamente à metodologia a seguir durante a duração dos trabalhos da comissão.