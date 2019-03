CDS-PP exige “cumprimento escrupuloso” das obrigações do Estado para com a Madeira

O CDS-PP exige que o Estado cumpra escrupulosamente as suas obrigações para com a Madeira, e vice-versa. O líder dos centristas madeirenses, Rui Barreto, considera que o governo central deve assumir as suas responsabilidades alertando que o mesmo se tem esquecido de investir nas infraestruturas regionais.

O centrista disse ainda que a líder nacional do CDS-PP, Assunção Cristas, deve ter em atenção, princípios como a solidariedade, proporcionalidade, e a continuidade territorial, assuntos que no entender de Rui Barreto “não estão a ser cumpridos” pelo executivo central.

“O Governo nacional tem-se esquecido das infraestruturas”, afirmou Rui Barreto, recorrendo ao plano nacional das infraestruturas que “não prevê investimento” para a Madeira.

“Basta ver a saga em assumir parte do financiamento do novo hospital”, reforçou. O líder do CDS-PP Madeira pediu ainda a defesa do estatuto das ultraperiferias. “É preciso dar passos mais alargados para colmatar os sobrecustos com transportes, mercadorias, e mobilidade”, explicou.

Rui Barreto sublinhou que o CDS-PP Madeira está a fazer “um trabalho tranquilo, competente, e sem ceder a populismos e ao politicamente correcto”. O centrista acrescentou que o partido “será claro nos nossos propósitos, muito seguro e competente nas propostas que apresentará”.